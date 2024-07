Calciomercato, Sancho alla Juve? Le parole di Ten Hag

La Juve riuscirà a comprare Jadon Sancho? Le parole dell'allenatore del Manchester United Ten Hag sul talento inglese

Tra gli obiettivi di mercato della Juve per l’attacco c’è anche Jadon Sancho, talentuoso esterno inglese di proprietà del Manchester United. Negli ultimi anni il classe 2000 non era riuscito a convincere a pieno ma negli ultimi 6 mesi in prestito al Borussia Dortmund l’attaccante sembra aver ritrovato se stesso. Per questo i bianconeri vorrebbero puntare su di lui ma, visti i costi, soltanto se in prestito.

Calciomercato Juve, le parole di Ten Hag su Sancho

Parlando di Sancho l’allenatore del Manchester United Ten Hag ha detto: “Ogni individuo è diverso. Nessuno ha lo stesso background, ma è chiaro che vogliamo vincere ed è un ottimo giocatore. Siamo in una nuova stagione, ci siamo lasciati tutto alle spalle e guardiamo avanti“.