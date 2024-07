Pedullà: “Vi dico tutto su Sancho alla Juventus…”

Alfredo Pedullà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Jadon Sancho.

Alfredo Pedullà, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sui bianconeri: “Sancho? È valutato almeno 30/35 con il bonus e forse andiamo oltre i 35 milioni. Sono due anni di contratto, ma agli inglesi non interessa nulla. La Juve è appostata da un po’ di tempo. Quindi prudenza, perché domani mattina ti arriva qualcuno e ti porta 40 minuti sul tavolo ed è una destinazione gradita a Sancho e i giochi possono cambiare. Prudenza allo stato dell’arte, ma come Vi ho raccontato da qualche settimana la Juve vorrebbe fare un esterno in prestito e un altro esterno se partissero sia Chiesa che Soulè”.