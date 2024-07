Calciomercato, ritorno di fiamma del Milan per un ex Juventus

Il Milan continua la sua caccia ad un attaccante di primo piano sul calciomercato: i rossoneri valuterebbero di acquistare un ex Juventus

Con l’addio di Olivier Giroud, il Milan si ritroverebbe in rosa senza un attaccante di grido. Da settimane il club rossonero tratterebbe Joshua Zirkzee, considerandolo la prima scelta. Le difficoltà di trovare un accordo con il suo agente sulle commissione starebbe però portando il Milan a guardarsi con cautela in giro. I nomi associati a I Diavoli si sono sprecati ma, secondo Sky, ci sarebbe ora un ritorno di fiamma per un ex attaccante della Juventus.

Milan, riprende quota l’idea Morata

Attratti dalla clausola rescissoria abbordabile (13 milioni di euro), il Milan starebbe riprendendo in considerazione l’idea di riportare in Italia Alvaro Morata. Il vero ostacolo sarebbe però lo stipendio percepito dall’attaccante dell’Atletico Madrid, che costringerebbe i rossoneri a sforare ampiamente il tetto degli ingaggi. Una valutazione che il club dovrà fare in fretta, per regalare una punta di riferimento al nuovo allenatore Paulo Fonseca.