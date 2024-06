Calciomercato Juve, Morata: “Non so se resterò all’Atletico Madrid”

E se il sostituto di Vlahovic fosse Morata? Le parole dell'ex attaccante della Juve sul suo futuro quantomai incerto

E se il sostituto di Vlahovic fosse Morata? La Juve è alla ricerca di un attaccante di riserva e i bianconeri stanno sondando diversi nomi. Tra questi c’è anche l’attaccante spagnolo che ha sempre avuto un rapporto speciale con Torino e i suoi tifosi.

Calciomercato Juve, le parole di Morata

Intervistato da El Chiringuito l’attaccante spagnolo è tornato a parlare del suo futuro: “Non so se resterò all’Atletico Madrid. Ho ricevuto messaggi da tanti nel club, ma non dal Cholo. Conosco benissimo Simeone, se non avesse contato su di me mi avrebbe chiamato”. Non una vera e propria apertura alla Juve, ma quantomeno uno spiraglio.