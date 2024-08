Calciomercato Juventus, Milan e Inter vigilano su Chiesa

L'operazione in uscita del calciomercato della Juve per Chiesa potrebbe sbloccarsi: Milan e Inter rimangono alla finestra per il giocatore

Nuove indiscrezioni importanti continuerebbero a giungere sul fronte Federico Chiesa. In giornata sarebbe emersa la notizia che il Barcellona starebbe concretamente pensando a formalizzare un offerta alla Juventus per l’attaccante. Infatti, le difficoltà dei blaugrana per Nico Williams dell’Atletico Bilbao e Rafel Leao del Milan spingerebbe sempre più a orientarsi sul giocatore dei bianconeri. Non sarebbe però finita qui: perché lo stesso Milan, così come l’Inter osserverebbero interessate gli sviluppi della vicenda.

Milan e Inter studiano il colpo last minute

Secondo quanto riportato da il Secolo XIX, così come il Barcellona, anche le due società milanese sarebbero attratte dall’idea di acquistare Chiesa per una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro. La Juventus, volenterosa di non perdere a zero il calciatore in scadenza di contratto, difficilmente si impunterebbe per alzare le sue pretese. La mossa del Barca potrebbe però aver colto in anticipo Milan e Inter che invece preferirebbero aspettare ancora prima di agire per il calciatore.