Calciomercato Juventus, voce improvvisa: “Al posto di Chiesa arriva…”

Tra le varie indiscrezioni che stanno circolando sul mercato della Juve ce n'è una che riguarda il possibile sostituto di Chiesa

Il mercato della Juve continuerà a sorprendere fino alla fine di questa sessione estiva, tanto calda quanto interessante. Uno dei temi più caldi in assoluto proprio rispetto a quello che potrebbe succedere riguarda senza dubbio Federico Chiesa. Il giocatore bianconero che non verrà re-integrato e a cui non sarà rinnovato il contratto. In nessun caso. Ecco la ragione per cui su Juvenews.eu ci stiamo spendendo da giorni per confermare questa notizia che invece molti, pensano di poter smentire. Per intenderci: le possibilità che Chiesa possa tornare attivamente all’interno della rosa allenata da Thiago Motta sono vicine allo zero. E questo, qualcosa vorrà pur dirlo. Ma in relazione a lui, quali sono le ultime notizie che arrivano?

Il mercato di Federico Chiesa: chi prende la Juve al suo posto?

E’ tutto abbastanza semplice: Giuntoli vorrebbe evitare di vederlo andare via a zero tra un anno. Proprio per una questione economica e di opportunità. Allo stesso tempo si scontra con il fatto che in Italia, solo Milan e Inter sembrano pronte a prenderlo mentre la Roma (a cui potrebbe esser ceduto più volentieri) non sembra in grado di mettere sul tavolo del giocatore un’offerta economica (salariale) che possa accontentarlo. Ecco la ragione per cui, si cerca una via estera. Che possa – magari – far felice anche la Juventus stessa.