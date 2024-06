Calciomercato Juve, Szczesny sempre più vicino all’Al Nassr

Si starebbe avvicinando la chiusura della trattativa per il passaggio del portiere Szczesny dalla Juve all'Al Nassr a inizio calciomercato

Un altro passo importante sarebbe avvenuto sul fronte Wojciech Szczesny. Infatti, dopo il rallentamento della trattativa tra Juventus e Al Nassr per il passaggio in Arabia Saudita del portiere polacco, la situazione sembrerebbe ora andare verso la risoluzione. L’ufficializzazione di questi minuti dell’addio di David Ospina, ex portiere del Napoli, dalla squadra saudita sarebbe l’ulteriore segnale di un operazione alle ultime battute. Da quel momento dovrebbe partire il domino che, oltre ai due club sopracitati, includerebbe il Monza. L’offerta per Michele Di Gregorio, estremo difensore della squadra brianzola, sarebbe già da tempo stata accolta e si aspetterebbe appunto solo di salutare Szczesny. Dal canto loro, i grigiorossi avrebbero messo gli occhi sul portiere dell’Hellas Verona, Lorenzo Montipò per sostituirlo.