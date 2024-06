Mercato Juve, Romano: “Di Gregorio anche con Szczesny”

Romano ha spiegato la situazione portieri alla Juve: anche se saltasse l'addio di Szczesny in questo calciomercato, arriverebbe Di Gregorio

Tramite il suo profilo social su X, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha provato a far luce sulla questione portieri alla Juventus. Bloccato Michele Di Gregorio dal Monza per sostituire il partente Wojciech Szczesny, direzione Al Nassr, il club bianconero starebbe osservando il naufragare di quest’ultima operazione. Ecco le parole del giornalista: “I piani della Juventus sulla firma di Di Gregorio non cambieranno nonostante quello che succederà con Szczesny e l’Al Nassr. Per il polacco l’affare è in stand-by, con l’Al Nassr che è chiamata a prendere la decisione finale dopo l’ok del portiere. Di Gregorio andrà alla Juventus per 18 milioni di euro, confermato al 100%”.