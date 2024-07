Calciomercato Juve, Szczesny al Monza? Galliani: “Aspettiamo”

Le parole dell'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani sul possibile acquisto dalla Juve di Szczesny

L’arrivo di Di Gregorio spinge Szczesny lontano dalla Juve. Il portiere polacco sembrava destinato all’Arabia Saudita ma la trattativa non sembra proseguire. Per questo si è fatto avanti il Monza, che si è detto interessato al suo cartellino.

Calciomercato Juve, le parole di Galliani su Szczesny

Intervistato da Sportmediaset l’amministratore delegato biancorosso Adriano Galliani ha detto: “Szczesny? Una volta mi chiamavano il ‘Condor’, anzi mi hanno fatto fare un vino per beneficenza per un istituto qui di Monza che cura i malati di Alzheimer che si chiama il Condor, quindi il Condor non può partire il 3 di luglio, il Condor parte il 29-30 di agosto, quindi aspettiamo“.