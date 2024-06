Calciomercato Juve, sondaggio per Fofana: sfida al Milan

La Juve si prepara a sfidare il Milan per il cartellino di Youssouf Fofana del Monaco: primo sondaggio per il mediano francese

La Juve si prepara a un mercato da protagonista e tra i vari obiettivi i bianconeri sono anche alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Douglas Luiz dovrebbe essere il primo, grandissimo colpo. Ma non sarà l’unico. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, i bianconeri hanno fatto un sondaggio per Youssouf Fofana, mediano francese del Monaco. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro e sulle sue tracce c’è anche il Milan. Per la Vecchia Signora potrebbe rivelarsi un rinforzo di quantità e qualità, con cui cominciare a costruire una nuova mediana. Per il momento però non ci sono state offerte ufficiali.