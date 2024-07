Calciomercato Juve, sondaggio del Palermo per Nicolussi Caviglia

La posizione del giocatore nella rosa della Juve rimane incerta: Nicolussi Caviglia sarebbe finito nel mirino del calciomercato del Palermo

Tra i giocatori dal futuro più incerto in casa Juventus ci sarebbe quello di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista dei bianconeri, nonostante l’addio di Adrien Rabiot e l’infortunio di Fabio Miretti, non sembrerebbe particolarmente centrale nelle idee e nei piani dell’allenatore Thiago Motta e la sua posizione rimarrebbe in dubbio.

Nuova pista Palermo per Nicolussi Caviglia

Scemato al momento l’interesse del Venezia, secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, il calciatore sarebbe stato inserito nella lista dei papabili del Palermo. Con i rosanero, il calciatore potrebbe vivere una stagione da protagonista in Serie B, viste le grandi ambizioni del club. Al momento però il giocatore starebbe cercando di giocarsi le sue carte per rimanere alla Juventus.