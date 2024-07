Mercato Juve, trattativa fredda con il Venezia per Nicolussi Caviglia

La trattativa di calciomercato tra Juventus e Venezia per Hans Nicolussi Caviglia pare essersi raffreddate per le richieste dei bianconeri

Se nelle precedenti settimane il Venezia pareva aver trovato in Hans Nicolussi Caviglia il giusto rinforzo per la mediana, le cose paiono oggi mutate. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la volontà del club arancioneroverde di affidare le chiavi del centrocampo al calciatore valdostano per il dopo Tanner Tessmann si sarebbe scontrata con le richieste della Juventus.

Standby Nicolussi Caviglia: il calciatore vuole la Juve

Infatti, la valutazione di 7 milioni di euro per il giocatore non incontrerebbe il favore dei lagunari. Nonostante l’apertura della Juventus per il prestito, il Venezia non valuterebbe al momento operazioni senza la possibilità eventuale di acquistare il giocatore. La situazione rischierebbe dunque di rimanere in standby a lungo: nel frattempo, rinfrancato dall’addio dio Adrien Rabiot, il giocatore proverà a convincere Thiago Motta a tenerlo alla Juventus.