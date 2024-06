Calciomercato Juve, rush finale per Thuram: i dettagli dell’affare

Il prossimo colpo della Juve sul calciomercato potrebbe essere Khephen Thuram: i bianconeri sarebbero sempre più vicini a chiudere l'affare

Le prossime ore potrebbero essere quelle di Douglas Luiz; i prossimi giorni quelli di Khephen Thuram alla Juventus. Infatti, se per il centrocampista brasiliano, impegnato con la Nazionale in Copa America, mancherebbe praticamente solo l’ufficialità, si starebbe ancora lavorando per il centrocampista del Nizza. Gli ultimi dettagli della trattativa sono stati spiegati dalla giornalista Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube.

Colpo Thuram: nessuna contropartita per il Nizza

Per Della Valle, la prossima settimana sarebbe quella giusta per la chiusura dell’operazione che dovrebbe portare Thuram alla Juventus. L’affare si potrebbe chiudere con l’esborso da parte del club bianconero di circa 20 milioni di euro. Rispetto alle indiscrezioni precedenti, non dovrebbe esserci l’inserimento di alcuna contropartita come ad esempio quella di Arkadiusz Milik, apprezzato dalla società francese.