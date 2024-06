Le parole di Gianluca Di Marzio sulla trattativa tra la Juve e il Nizza per il cartellino di Thuram: le ultime novità

Non solo Douglas Luiz: la Juve a centrocampo cambia completamente look e si prepara a un altro innesto di livello. Giuntoli è infatti in trattativa con il Nizza per Thuram, mezzala francese che porterebbe quantità e qualità alla squadra di Thiago Motta. La squadra francese chiede 20 milioni di euro e i bianconeri, tra parte fissa e bonus, sono pronti ad accontentarla.

Calciomercato Juve, le parole di Di Marzio su Thuram

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha spiegato: “La Juve è molto calda su Thuram e va avanti a oltranza. Anche oggi (ieri ndr) ci sono stati contatti con l’agente che è in contatto con il Nizza per trovare intesa sul trasferimento: 20 milioni bonus inclusi“.