Calciomercato Juve, Romano: “Nessuna trattativa per Chiesa”

Fabrizio Romano ha parlato del calciomercato attorno a Federico Chiesa: per il giornalista, la Juventus non non lo starebbe ancora trattando

Federico Chiesa non lascerà la Juventus, almeno per ora. Questo è il messaggio che avrebbe voluto lasciar passare il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Attraverso il suo profilo social su X, questi avrebbe spiegato come il calciatore sarebbe concentrato sull’Europeo in corso, con la Juve in paziente attesa di scogliere le riserve su di lui. Ecco cosa ha scritto: “La Juventus e Ramadani, agente di Federico Chiesa, hanno già deciso di incontrarsi dopo gli Europei per decidere il suo futuro. Nessuna trattativa per il nuovo accordo in questa fase, la Juve è ancora aperta alle proposte ma la decisione di Chiesa arriverà dopo Euro2024. Concentrazione totale sul campo”.