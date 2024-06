Tacchinardi avverte la Juve: “Se vendi Chiesa fai un errore”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Tacchinardi ha parlato del mercato bianconero: "Vendere Chiesa sarebbe un errore"

Intervistato da Tuttosport l’ex Juve Tacchinardi ha parlato del mercato bianconero: “Se la Juve vende Chiesa, per me commette un errore. Sì, lui ha pause in campo, ma ha un motore terrificante a livello esplosivo, nell’uno contro uno è unico e gli si deve lasciare libertà di azione”. Poi ha continuato parlando delle prestazioni di Chiesa in bianconero: “Alla Juve non hanno mai visto il vero Chiesa: prima la competizione con Ronaldo, poi l’infortunio, poi le richieste tattiche di Max. Chiesa si è sempre sentito incompreso, ma ha potenzialità enormi ancora inespresse. E, per me, quando in squadra hai uno forte te lo tieni”.