Calciomercato Juve, prove di sorpasso della Lazio per Greenwood

La Lazio insisterebbe sul calciomercato per portare nella capitale Greenwood: l'attaccante inglese sarebbe anche un obiettivo della Juventus

Prove di sorpasso della Lazio per Mason Greenwood. Questo è quanto si apprenderebbe dall’edizione giornaliera de Il Messaggero in tema calciomercato. Il presidente Claudio Lotito si sarebbe convinto che il profilo dell’inglese, d’interesse anche per la Juventus, sarebbe quello ideale per potenziare il reparto offensivo biancoceleste. Il numero uno del club romano sarebbe pronto a entrare in corsa con i bianconeri per accaparrarsi le sue prestazioni.

L’offerta della Lazio per Greenwood

Al momento però la discrepanza tra la proposta della Lazio e le richieste del Manchester United per Greenwood sarebbe enorme. Il club di Lotito avrebbe presentato una prima offerta da 18 milioni di euro, lontanissima dai 40-50 richiesti dagli inglesi. I biancocelesti parrebbero però non volersi arrendere, ma dovranno preoccuparsi della concorrenza sul giocatore. Al momento, la Juventus non sembrerebbe pronta al rilancio: i bianconeri sarebbero concentrati su altri fronti. E non è finita qui. Pochi minuti fa è arrivata un’altra grossa notizia sul calciomercato Juventino <<<