Calciomercato Juve | Douglas Luiz e altri 3 colpi: Giuntoli scatenato

Juventus al lavoro su diverse questioni. Da Douglas Luiz ad altri colpi che Giuntoli avrebbe messo nel mirino

Douglas Luiz, ci siamo. Ma la Juventus non si ferma

La Juventus corre e lo fa velocissimamente con Giuntoli alla guida di una macchina – quella bianconera – che non sembra volersi concedere pause di alcun tipo. E’ questa la ragione per cui in queste ore si sente parlare delle diverse operazioni che la Juve potrebbe portare a termine con tanta insistenza. Quello che su Juvenews.eu vi abbiamo raccontato in questi giorni è la chiara dimostrazione di ciò che si sta palesando nel mondo reale. E non in quello delle favole. La “favola” secondo cui la Juve vuole tornare a vincere sin da subito, è tutto… tranne che una balla. Giuntoli ha capito bene che per tornare a puntare forte sullo scudetto (ma anche a fare bene in Europa) servirà assolutamente un mercato di livello e quello che state per leggere qui sotto ne è la piena dimostrazione.

E’ praticamente fatta per il passaggio di Douglas Luiz in bianconero. Il motivo dell’accelerazione non è solamente uno. Nel senso che l’accordo c’è ma i Villains stanno spingendo per effettuare il passaggio di cartellino prima del 30 Giugno, per motivi economici e finanziari. Secondo quanto ci risulta, il calciatore dovrebbe effettuare le visite mediche (almeno una prima parte) negli USA. Ma – lo diciamo – per il suo trasferimento a Torino è praticamente tutto fatto. E non è finita. Qui in basso scoprirete che la Juventus sta lavorando anche a qualcos’altro di molto grosso in relazione al mercato.

Giuntoli – come abbiamo detto ripetutamente – non si ferma. E non si fermerà a Douglas Luiz. I nomi sul taccuino del dirigente bianconero restano parecchi ed il prossimo affondo dovrebbe essere su Holm. C’è stata una richiesta di informazioni e le prossime settimane saranno cruciali anche in tal senso. Occhi aperti, poi, anche sulla questione Di Lorenzo. La Juventus resta fortemente interessata. E poi c’è la questione Rabiot. Il calciatore si sta facendo desiderare. Su di lui c’è lo sguardo interessato dell’Inter così come del Real Madrid. L’offerta per farlo restare, da parte della “Vecchia Signora” è stata altissima. Quasi 8 milioni di euro a stagione. Se dovesse decidere di dire addio, di sicuro, Giuntoli non avrà nulla da recriminarsi. E non è finita qui. Pochi minuti fa è arrivata un’altra grossa notizia sul calciomercato Juventino riportata da Sky Sport <<<