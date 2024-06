Calciomercato Juve, pronta la contropartita per Holm

Emil Holm sarebbe tornato in orbita calciomercato della Juve: i bianconeri potrebbero offrire una contropartita per abbassare le richieste

Con ogni probabilità, Emil Holm non sarà riscattato dall’Atalanta, facendo così ritorno allo Spezia. Il destino del terzino non sarebbe però quello di rimanere in Serie B. Su di lui ci sarebbe l’interesse di alcune squadre in particolare: il Bologna, ma soprattutto la Juventus, il quale lo avrebbe trattato anche nella scorsa stagione.

Turricchia nell’affare Holm?

A facilitare un potenziale affare tra Juventus e Spezia, secondo quando riportato da il Corriere dello Sport, potrebbe esserci l’interesse del club ligure per Riccardo Turricchia. I bianconeri potrebbero inserirlo come contropartita tecnica per abbassare le richieste per l’acquisto di Holm, anticipando anche le mosse del Bologna.