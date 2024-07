Calciomercato Juve, bomba dal Portogallo: contatti per Conceicao

La Juve ha iniziato i primi contratti con il Porto per Francisco Conceicao: Giuntoli prepara l'offerta per il classe 2002

La Juve continua la sua ricerca di un esterno d’attacco e secondo quanto riportato in Portogallo da Record i bianconeri hanno già avviato i contatti con il Porto per Francisco Conceicao.

Calciomercato Juve, pronta l’offerta per Conceicao

L’ala destra classe 2002 piace molto a Thiago Motta e per questo Giuntoli è pronto a regalarlo al nuovo allenatore bianconero. L’attaccante portoghese nel corso dell’ultimo campionato ha collezionato 27 presenze, condite da 5 gol e 4 assist, prestazioni che gli hanno permesso di essere convocato dalla nazionale portoghese per Euro2024. I bianconeri sono pronti a fare per lui un’offerta per un prestito con obbligo di riscatto.