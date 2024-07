Calciomercato Juve, Pedullà: “Tre uscite sarebbero ideali”

Acquisti ma anche cessioni: la Juve è al lavoro per vendere almeno due giocatori, se possibile anche tre. I nomi

Il mercato della Juve non può essere quello faraonico di Real Madrid o Manchester City. Lo dicono i numeri e le casse del club bianconero. Per questo Giuntoli dovrà essere molto attento e bilanciare con cura e attenzione entrate e uscite. Per continuare ad acquistare saranno necessarie delle uscite.

Calciomercato Juve, tre big in uscita: i nomi

Intervenuto sul suo canale Youtube Pedullà ha detto: “La Juventus si focalizza su due acquisti e due cessioni nei prossimi giorni. Le priorità in entrata sono Todibo e Koopmeiners. In uscita, due tra Huijsen, Soulé e Chiesa. Sarebbe ideale se ci fossero tre uscite“.