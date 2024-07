La Juve vuole a tutti i costi Koopmeiners ma c'è distanza sul prezzo: le parole di Pedullà sul giocatore dell'Atalanta

La nuova Juve di Thiago Motta sta nascendo e grazie ai nuovi colpi il tecnico può già contare su una rosa ricca di qualità e quantità. C’è solo un ruolo da potenziare davvero: il trequartista. Il sogno resta Koopmeiners ma la trattativa con l’Atalanta è complessa.

Calciomercato Juve, le parole di Pedullà su Koopmeiners

Intervenuto su Sportitalia Pedullà ha detto: “O’Riley è stato proposto e piace alla Juventus, ma va catalogata come un’azione di interferenza minima tra il calciatore e l’Atalanta. Per Koopmeiners, la Vecchia Signora spera ancora in un prezzo sotto i 60 milioni: i bianconeri credono che 50 milioni siano ottimi e abbondanti, mentre la Dea non crede la stessa cosa. Secondo me i nerazzurri insisteranno per incassare almeno 55 milioni“.