Calciomercato Juve, il Milan frena su Zirkzee: Thiago Motta lo vuole

Le commissioni chieste dall'agente di Zirkzee complicano il piano del Milan: la Juve si inserisce nella trattativa

Sembrava ormai tutto fatto tra il Milan e Zirkzee. Il Diavolo era pronto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, il giocatore aveva dato il suo sì al trasferimento e non restava che trovare un accordo con l’agente. Le commissioni chieste da Kia Joorabchian, però, sono state troppo alte e i rossoneri non sono riusciti a chiudere subito il colpo. Una frenata improvvisa che ora ha aperto le porte alla Juve. Thiago Motta non ha mai nascosto la sua passione per il giocatore e vorrebbe portarlo a Torino, non tanto come alternativa a Vlahovic ma come suo compagno di squadra. L’olandese per caratteristiche può fare infatti anche la seconda punta e agire alle spalle del serbo. La Vecchia Signora ci prova: è ripartito l’assalto a Zirkzee.