Llorente: “Thiago Motta lo vedo benissimo alla Juventus”

Fernando Llorente ha commentato l'arrivo alla Juventus di Thiago Motta: l'ex bianconero ha incoronato la scelta di affidargli la panchina

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Fernando Lllorente ha espresso la sua opinione sulla scelta della Juventus di affidare la guida tecnica della squadra a Thiago Motta. Per l’ex attaccante bianconero, la società si sarebbe affidato a buone mani. L’allenatore avrebbe colto l’attenzione di Llorente sin dai tempi in cui giocava al Genoa. Ecco le sue parole: “Un’altra ottima scelta. Giovane, ambizioso, preparato. A me Thiago piaceva già per come lavorava al Genoa, ma con il Bologna si è superato facendo giocare la squadra in maniera meravigliosa e conquistando un quinto posto davvero notevole, con relativa Champions. Lo vedo benissimo alla Juventus”.