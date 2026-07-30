La Juventus continua a guardare al futuro e mette a segno un nuovo investimento importante. Kerim Alajbegovic sarà un nuovo calciatore bianconero: ad annunciare la chiusura dell’affare è stato Fabrizio Romano, che ha confermato la definizione degli ultimi dettagli della trattativa.

Il club bianconero verserà nelle casse del Bayer Leverkusen un pacchetto complessivo da 35 milioni di euro, bonus compresi. L’operazione dovrebbe essere strutturata con una parte fissa da 33 milioni di euro e ulteriori 2 milioni legati a bonus più difficili da raggiungere.

Dopo una trattativa seguita con grande attenzione nelle ultime ore, è arrivata la fumata bianca. Gli ultimi aspetti dell’accordo sono stati sistemati e il trasferimento può ormai considerarsi definito.

La Juventus piazza così un altro colpo in ottica futura e si prepara ad accogliere ufficialmente Kerim Alajbegovic, pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia bianconera.