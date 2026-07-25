Il futuro di Joao Mario- come vi abbiamo già svelato nei scorsi giorni- sarà lontano da Torino. Stando infatti a quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Juventus continua a lavorare per la cessione del terzino lusitano. Il giocatore è finito da tempo nel mirino di diversi club, ma nelle ultime ore la pista più concreta porta direttamente a Firenze, con contatti continui con la Fiorentina per trovare l’intesa definitiva.

Le cifre e la volontà del giocatore

La Vecchia Signora, apre al trasferimento con un’operazione in prestito con diritto di riscatto intorno a 8-9 milioni di euro. Una formula che permette alla dirigenza bianconera di abbassare il tetto salariale e sperare in una futura plusvalenza.

Dal canto suo, Joao Mario, ha già aperto alla destinazione ritenendo la Fiorentina la squadra ideale per trovare continuità di rendimento e mostrare quanto di buono fatto vedere negli ultimi sei mesi con la maglia del Bologna. Il portoghese, nel percorso con il club felsineo ha collezionato 15 presenze tra Serie A ed Europa League realizzando due reti. Un rendimento positivo che ha permesso al terzino di rilanciarsi e mettersi in mostra.

Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe chiudersi, le parti stanno infatti limando gli ultimi dettagli relativi all’ingaggio del giocatore e alle condizioni del riscatto.