Arrivano segnali positivi dalla Continassa. Kenan Yildiz ha infatti svolto nella giornata di ieri una parte dell’allenamento insieme ai compagni, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero dopo i problemi fisici che ne avevano condizionato l’inizio della preparazione estiva. Si tratta della prima volta dall’avvio del ritiro che il talento turco riesce a prendere parte, anche se solo parzialmente, al lavoro con il resto della squadra.

Passi importanti verso il recupero

Yildiz era tornato dalle vacanze con ancora i postumi della tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro, un problema che lo aveva accompagnato nella parte finale della scorsa stagione e che aveva continuato a limitarlo anche durante gli impegni estivi.

Lo staff medico della Juventus ha deciso di adottare una linea prudente, impostando un programma personalizzato per permettere al numero 10 bianconero di recuperare senza rischiare ricadute. Il rientro parziale in gruppo rappresenta quindi un passaggio importante, anche se nei prossimi giorni continuerà il lavoro differenziato per completare il recupero.

L’obiettivo è averlo a disposizione per la prima di campionato

L’obiettivo principale resta quello di avere Yildiz nella miglior condizione possibile per l’esordio in campionato del 23 agosto. Nel frattempo aumentano anche le possibilità di una sua presenza nella tournée in Asia e Oceania.

Se il percorso di recupero continuerà con questo ritmo, il talento turco potrebbe partire con la squadra e iniziare gradualmente a ritrovare il ritmo partita attraverso le amichevoli internazionali.