Nei prossimi giorni, il Liverpool potrebbe presentare alla Juventus un’offerta ufficiale per Francisco Conceiçao.
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Il futuro di Francisco Conceiçao potrebbe presto riservarci delle importanti novità. Dopo i primi contatti e l’interesse emerso nei giorni scorsi, il Liverpool sembra intenzionato a fare un passo concreto per l’esterno portoghese.
I Reds vogliono anticipare la concorrenza e sarebbero pronti a far recapitare alla Juventus una proposta ufficiale. L’offerta potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro.
La posizione del club bianconero
Alla Continassa il possibile incasso dalla cessione di Conceiçao permetterebbe senz’altro di sbloccare altre operazioni in entrata. La Juventus potrebbe infatti utilizzare parte del ricavato per rinforzare altri reparti.
La dirigenza juventina sta monitorando la situazione con attenzione, consapevole che un’offerta da 50 milioni potrebbe modificare gli equilibri del mercato. La decisione finale dipenderà dalla valutazione tecnica del giocatore e dalla possibilità di reinvestire rapidamente le risorse per costruire una rosa sempre più competitiva.
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