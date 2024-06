Calciomercato Juve, c’è l’accordo sull’ingaggio di Di Lorenzo

La Juventus avrebbe messo nel mirino del calciomercato il terzino Di Lorenzo: il club bianconero avrebbe un accordo verbale sull'ingaggio

Mentre Giovanni Di Lorenzo si prepara quest’oggi a scendere in campo con l’Italia contro la Spagna all’Europeo, dietro le quinte proseguono i dialoghi per il suo futuro. Il calciatore, tramite il suo agente, avrebbe fatto capire al Napoli l’intenzione di non proseguire la sua avventura in azzurro. Su di lui ci sarebbero gli occhi della Juventus, la quale fiuterebbe il colpo di calciomercato.

Di Lorenzo-Juve: c’è l’accordo

In attesa di capire se il Napoli mostrerà dei segnali di apertura per una cessione, la Juventus lavorerebbe per un accordo con il suo agente. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe un intesa di massima di 4,5 milioni di euro a stagione per Di Lorenzo in caso di firma con il club bianconero.