La Juve riuscirà a prendere Retegui e Gudmundsson? Le parole del presidente del Genoa Zangrillo all'uscita dall'assemblea di Lega

Tra i tanti nomi accostati alla Juve nel corso di questo primo mese di calciomercato ci sono stati anche quelli di Retegui e Gudmundsson. L’argentino e l’islandese sono stati i trascinatori del Genoa nella passata stagione e l’impressione è che i rossoblù non siano intenzionati a venderli.

Calciomercato Juve, le parole di Zangrillo su Retegui e Gudmundsson

Intervenuto all’uscita dell’assemblea di Lega il presidente del Genoa Zangrillo ha detto: “Retegui e Gudmunsson? Me li hanno appena chiesti 3-4 colleghi e gli ho detto che io non ho questo ruolo nel Genoa, li ho messi in contatto con il nostro direttore sportivo. Mi sembra che il nostro a.d. abbia detto che noi prendiamo in valutazioni delle possibilità di scambio, ma non di svendita dei nostri gioiellini“.