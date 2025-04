Quintiliano: “La Juve di Tudor è coraggio ed equilibrio”

Quintiliano ha parlato della Juventus vista sin qui nella gestione Tudor: per il giornalista, la squadra lancerebbe segnali incoraggianti

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha analizzato la prestazione della Juventus contro la Roma. Ecco un estratto delle sue parole: “Coraggio ed equilibrio messi insieme possono sembrare un ossimoro, invece sono il filo conduttore della Juve di Tudor. In termini di classifica e per la modalità con cui è stato conseguito, il pari a casa Ranieri ha un peso importante. Certamente diverso dalle X targate Motta. Intanto la squadra ha dominare spesso l’avversario, nel primo tempo ci è riuscita molto bene, un po’ meno nella ripresa. La sensazione netta è che il gruppo veramente remi tutto dalla stessa parte”.

Quintiliano: “La verticalità è ora una delle caratteristiche principali della Juve”

Il giornalista ha proseguito: "Lo ha detto anche Buffon nel post gara. Guai ad esaltarsi, non è stato ancora fatto nulla. In così poco tempo e in sole due gare, difficile chiedere di più a questa squadra, ma è palese il cambio di marcia sotto ogni aspetto: tattico, tecnico ed emotivo. La verticalità, per esempio, era praticamente sconosciuta nella gestione precedente, con Igor diventa invece una delle caratteristiche principali. Come del resto l'aggressività e la voglia di lottare fino alla fine per la vittoria".