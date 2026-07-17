Zeki Çelik è un nuovo calciatore della Juventus. L’esterno turco ha sottoscritto un accordo che lo legherà al Club bianconero fino al 30 giugno 2029.
Come annunciato nella serata di ieri, la Juventus con un blitz a sorpresa si è assicurata le prestazioni di Zeki Celik. Il terzino turco ha svolto le visite mediche in gran segreto, dopodiché ha messo nero su bianco e si è legato alla Vecchia Signora con un contratto fino al 2029.
Il comunicato ufficiale”Zeki Çelik è un nuovo calciatore della Juventus. L’esterno turco ha sottoscritto un accordo che lo legherà al Club bianconero fino al 30 giugno 2029. Classe 1997, Çelik arriva a Torino forte di un importante bagaglio di esperienza maturato, nel periodo più recente, tra Francia e Italia. Dopo essersi distinto in patria fino al 2018, ha disputato quattro stagioni al Lille, dove ha contribuito alla conquista di un campionato francese e di una Supercoppa di Francia, mettendosi in luce per costanza e affidabilità.
Il suo percorso è proseguito nel 2022 con il trasferimento alla Roma, esperienza che gli ha permesso di misurarsi con i ritmi della Serie A, consolidando al contempo il suo ruolo di pilastro della nazionale turca della quale ha vestito anche la fascia da capitano. Benvenuto alla Juventus, Zeki”.
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