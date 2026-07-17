Come annunciato nella serata di ieri, la Juventus con un blitz a sorpresa si è assicurata le prestazioni di Zeki Celik. Il terzino turco ha svolto le visite mediche in gran segreto, dopodiché ha messo nero su bianco e si è legato alla Vecchia Signora con un contratto fino al 2029.

Il comunicato ufficiale

Il suo percorso è proseguito nel 2022 con il trasferimento alla Roma, esperienza che gli ha permesso di misurarsi con i ritmi della Serie A, consolidando al contempo il suo ruolo di pilastro della nazionale turca della quale ha vestito anche la fascia da capitano. Benvenuto alla Juventus, Zeki”.