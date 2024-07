Calciomercato Juve, due club vigili su Nicolussi Caviglia

Hans Nicolussi Caviglia potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato: due club sarebbe fortemente interessati a lui

L’importante campagna rafforzamento della Juventus, che ha visto un restyling significativo nel reparto di centrocampo, spingerebbe il club alla cessione di Hans Nicolussi Caviglia. Poco utilizzato nella precedente stagione sotto la gestione di Massimiliano Allegri, il suo destino rischierebbe di non mutare con Thiago Motta.

Due soluzioni per Nicolussi Caviglia

Sebbene il calciatore valdostano non faccia parte dei cosiddetti esuberi della rosa e nonostante il suo desiderio di giocarsi le sue carte, il calciatore dovrebbe lasciare la Juventus. Sulle sue tracce, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero le neopromosse Parma e soprattutto Venezia. I due club però non sarebbero convinti nell’investimento a titolo definitivo, vista la richiesta di 7-10 milioni di euro per lui, e spingerebbero per lavorare per una formula con il prestito.