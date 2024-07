Calciomercato Juve, 4 squadre su Nicolussi Caviglia ma lui…

Lecce, Venezia e non solo: quattro squadre vogliono strappare Nicolussi Caviglia alla Juve. Il giocatore però vuole convincere Motta

Quale sarà il futuro di Nicolussi Caviglia? Il centrocampista italiano è tra i giocatori che potrebbero essere venduti con diverse squadre che si sono già dette interessate al suo cartellino. Il classe 2000 vuole però provare a convincere Thiago Motta, il quale apprezza le sue qualità.

Calciomercato Juve, 4 squadre vogliono Nicolussi Caviglia

Mentre Motta lo studia da vicino, la dirigenza continua a ricevere offerte. L’ultima è quella del Lecce, alla ricerca di un sostituto di Joan Gonzalez. Oltre a loro restano interessate anche Como, Parma e soprattutto Venezia. Gli arancioneroverdi in settimana parleranno con gli agenti del centrocampista e la Juve per provare a trovare un accordo. Pronta un’offerta per il trasferimento a titolo definitivo di 7 milioni di euro.