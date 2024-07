Calciomercato Juve, Couto come vice Danilo: affare da 25 milioni

La Juve è a caccia di un terzino destro che possa fare da vice di Danilo: piace Yan Couto del Manchester City

Anche con Thiago Motta Danilo si prepara a essere un punto fisso della Juve, capitano e trascinatore della squadra. In questo momento, però, tra le fila bianconere non esiste un altro terzino destro e per questo Giuntoli è alla ricerca di un suo vice.

Calciomercato Juve, occhi su Couto: le novità

Secondo quanto riportato da Tuttosport per la fascia destra piace Yan Couto, terzino destro brasiliano di proprietà del Manchester City. Il classe 2002 nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Girona dove ha collezionato 34 presenze, condite da 1 gol e 10 assist. Numeri che hanno convinto la Juve a puntare su di lui. Il City lo valuta 25 milioni di euro ma i bianconeri vorrebbero provare a prenderlo in prestito.