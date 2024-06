Calciomercato Juve, Adeyemi piano B per l’attacco

La Juventus rimarrebbe vigile sul calciomercato per Karim Adeyemi: l'attaccante tedesco sarebbe considerato un alternativa ai primi obiettivi

La Juventus monitora Karim Adeyemi ma non affonda. Questo è quanto è riportato da Sportmediaset in relazione all’attaccante tedesco in forza al Borussia Dortmund. Il club bianconero apprezzerebbe le qualità tecniche del ragazzo, ma nei piani per la prossima stagione questi non sarebbe considerato una priorità di calciomercato.

Adeyemi alternativa a Sancho

Infatti, per la mattonella di attaccante esterno, la prima scelta della Juventus sarebbe Jadon Sancho, compagno proprio di Adeyemi nella scorsa stagione in squadra. Il direttore sportivo dei bianconeri avrebbe infatti fiutato l’occasione, essendo il calciatore inglese fuori dal progetto del Manchester United. Una trattativa sulla carta più semplice, visto che la Juve spererebbe di strappare un prestito. Chance assolutamente remota per Adeyemi, il cui cartellino sarebbe dato a 30 milioni di euro.