La Juve pensa al clamoroso ritorno di Cancelo: sarebbe un'incredibile occasione di mercato, perfetto per Motta

Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram non bastano alla Juve, con Giuntoli che vuole regalare a Thiago Motta una squadra ancora più competitiva. Per questo secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i bianconeri starebbero pensando al clamoroso ritorno di Cancelo. Un’affare che farebbe contenti tutti.

Calciomercato Juve, Motta vuole Cancelo

È proprio il caso di dirlo: a volte ritornano. Dopo averlo venduto al Manchester City per 65 milioni di euro, Cancelo potrebbe fare ora ritorno a Torino per meno della metà di quella cifra. Il portoghese è ormai fuori dagli schemi di Pep Guardiola e per questo i Citizens lo valutano tra i 20 e i 25 milioni di euro. Un colpo low cost importante, perfetto per l’idea di gioco di Thiago Motta che ama i giocatori polivalenti. Cancelo potrebbe giocare infatti come terzino (sia a destra che a sinistra) ma all’occorrenza anche come centrocampista ed esterno d’attacco. L’unico problema riguarda l’ingaggio: i bianconeri non potranno offrire più di 4,5 milioni di euro a stagione. La Vecchia Signora ci spera.