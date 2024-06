Calciomercato, il Milan insidia la Juventus per Kiwior

Anche il Milan starebbe pensando a Jakub Kiwior per questo calciomercato: il calciatore sarebbe finito prima anche nel mirino della Juventus

Le difficoltà della Juventus ad avvicinarsi a un accordo con il Bologna per Riccardo Calafiori, avrebbero spinto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a osservarsi attorno. Tra i profili alternativi graditi, sarebbe emerso quello di Jakub Kiwior, vecchia conoscenza della Serie A con la sua esperienza allo Spezia e oggi all’Arsenal in Premier League. Rispetto al difensore della squadra felsinea, il polacco sarebbe un profilo meno costoso e imbastire una trattativa sarebbe più semplice che con il Bologna. Un ostacolo però in questo caso sarebbe la concorrenza, soprattutto, come riportato da calciomercato.com, quella del Milan. Il club rossonero avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo, consapevole della necessità di rinforzare il reparto. Sono attesi in tempi brevi nuove novità.