Di Marzio avverte la Juve: “Non sarà facile prendere Calafiori”

Intervenuto su Sky Sport Gianluca di Marzio ha avvertito la Juve: il Bologna punta su Calafiori, prenderlo non sarà semplice

Uno degli obiettivi di mercato della Juve è Riccardo Calafiori, difensore centrale del Bologna che con Thiago Motta ha giocato una stagione di altissimo livello. Proprio per questo Giuntoli vorrebbe portarlo a Torino, così da regalarlo al nuovo allenatore bianconero. L’affare si prospetta però molto difficile. Intervenuto su Sky Sport il giornalista esperto di calciomercato Gianluca di Marzio ha infatti detto: “Il Bologna deve fare i conti con le tante richieste che arriveranno per Calafiori. Fenucci ha ribadito che è un giocatore su cui il Bologna ha intenzione di costruire la prossima stagione. Non sarà facile per la Juve riuscire a prenderlo, ma i bianconeri insisteranno“.