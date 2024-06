Calciomercato, duello Juventus-Bologna per Mitaj

La Juventus e il Bologna avrebbero messo gli occhi sul terzino sinistro Mitaj: sul giocatore potrebbe profilarsi un duello di calciomercato

Ancora una volta in questa stagione Juventus e Bologna potrebbero incrociare le proprie mire. Dopo il passaggio dell’allenatore, tra club bianconero e rossoblù sarebbero tanti i temi di calciomercato sul banco. Da Calafiori a Zirzkee, senza dimenticare Ferguson, oggi infortunato. Questa volta però, più che un dialogo, tra piemontesi e romagnoli potrebbe avvenire una sfida, magari su campo russo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le due società avrebbero messo gli occhi su Mario Mitaj, terzino sinistro del Lokomotiv Mosca. Per entrambe, il calciatore sarebbe un profilo interessante per potenziare il reparto. In particolare, il Bologna necessiterebbe di sostituire Kristiansen, il quale non sarà con ogni probabilità riscattato dal Leicester. Viste le difficoltà di raggiungere Gosens, il direttore sportivo Fenucci avrebbe virato proprio su Mitaj. Diversa la posizione della Juventus di Giuntoli, più coperta del reparto e poco propensa a un asta per il giocatore.