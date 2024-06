Juve, Di Marzio: “Il Bologna fa muro per Calafiori, servono delle uscite”

La Juve vuole Calafiori ma il Bologna fa muro: per provare ad affondare il colpo i bianconeri dovranno prima vendere

Il Bologna non vuole privarsi di Calafiori. Il difensore italiano è uno dei migliori giocatori della formazione rossoblù e per questo sarà venduto a peso d’oro. La Juve vorrebbe regalarlo a Thiago Motta, l’allenatore con cui lo scorso anno è esploso in Serie A, ma per il momento la trattativa sembra particolarmente difficile. Intervenuto durante Calciomercato L’Originale il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha spiegato: “Calafiori rappresenta per il Bologna un gioiello. La Juve è in difficoltà nell’approcciare i rossoblù per prenderlo, pensava che le condizioni sarebbero state diverse. Il muro del Bologna è molto alto, la Juve deve concretizzare le uscite”.