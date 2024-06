Calciomercato, dalla Spagna: Juventus in lizza per Cardoso

I bianconeri continuano la loro ricerca di centrocampisti: dalla Spagna giunge la notizia di un intesse della Juventus per Johnny Cardoso

Da punto debole a punto di forza. Si potrebbe riassumere così il focus sul centrocampo della Juventus dalla stagione scorsa a quella che verrà. Considerando l’acquisto in via di definizione di Douglas Luiz, la trattativa per Khephren Thuram e il sogno Teun Koopmeiners, il club bianconero starebbe facendo di tutto per fornire al neo tecnico Thiago Motta un centrocampo da favola. Eppure, in attesa di capire il destino di Adrien Rabiot, un altro nome si aggiungerebbe alla lista dei desideri della Juve per il centrocampo.

Juve su Cardoso: c’è grande concorrenza

Dalla Spagna, il portale Diario de Sevilla da la notizia dell’interesse della Juventus per Johnny Cardoso, centrocampista classe 2001 del Betis Siviglia. Nonostante il nome possa giungere nuovo ai non addetti ai lavori, la valutazione del suo cartellino si aggirerebbe già attorno ai 30 milioni di euro. Inoltre, la concorrenza su di lui sarebbe folta e agguerrita con Roma, Psg e Barcellona vigili sul giocatore.