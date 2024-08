Calciomercato, Balzarini: “Koopmeiners vuole solo la Juventus”

Balzarini ha parlato del centrocampista olandese, Koopmers: per il giornalista, il calciatore valuterebbe la Juventus come unica destinazione

Tramite il proprio canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato del centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners. Per il giornalista, nella testa del calciatore ci sarebbe solo la Juventus come unica soluzione possibile per la prossima stagione.

Balzarini su Koopmeiners

Ecco le sue parole sul calciatore olandese: “L’Atalanta fissa il prezzo di Koopmeiners, poi il fatto che il giocatore abbia scelto e voglia solamente la Juventus, perché c’erano stati ammiccamenti anche di squadre di Premier League per esempio il Liverpool, a quanto mi risulta, ma se lui ha scelto e vuole solo la Juventus, probabilmente la la la la questione finirà in questa maniera”.