Calciomercato, Angelini: “La Juventus non farà sconti per Soulè”

Angelini ha parlato del calciomercato della Juventus attorno a Soulè: per il giornalista, i bianconeri non sarebbero disposti a fare sconti

In riferimento alla trattativa tra Juventus e Roma per Matias Soulè, Antonello Angelini ha parlato di essa sulle frequenze di Radio Radio. Per il giornalista, nonostante il club giallorosso si sia avvicinato in modo importante alle richieste di quello bianconero, difficilmente quest’ultimo abbasserà le pretese.

Angelini sull’affare Soulè

Ecco le sue parole: “Soulè deve per forza andare a Roma? La Roma deve cacciare i soldi. La Juve ha un accordo con Calafiori, Koop e Todibo. Ma non mi pare che Bologna, Nizza e Atalanta abbiano fatto sconti. Soulé se vuole andare a Roma deve chiamare il suo procuratore, il quale deve convincere la Roma per 30 milioni”.