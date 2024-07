Mercato Juve, blitz dell’agente di Soulè in Germania: si tratta

L'agente di Soulè è volato in Germania per trattare con la Juve: si cerca l'intesa per il trasferimento alla Roma

La volontà di Matias Soulè è ormai chiara a tutti: l’attaccante argentino vuole trasferirsi alla Roma. La Juve è pronta a cederlo ma non per meno di 30 milioni di euro, cifra che per il momento i giallorossi non sono disposti a sborsare. La distanza tra domanda e offerta è però di soltanto 3 milioni di euro.

Mercato Juve, l’agente di Soulè vola in Germania

Per questo motivo Martin Guastadisegno, agente di Soulè, è volato in Germania, dove la Juve è in ritiro. Il procuratore vuole infatti ribadire alla Vecchia Signora la volontà del giocatore, cercando così di trovare una soluzione che possa far tutti felici. In casa giallorossa filtra ottimismo e si spera che l’affare possa chiudersi in 48 ore