Calciomercato, Bargiggia annuncia il prossimo colpo della Juventus

La Juventus sta lavorando su più fronti. Uno di questi è legato sicuramente al mercato. E su quel fronte, ci sono novità interessanti

La Juventus lavora per costruire una grande squadra non solo per il presente ma anche per il prossimo futuro. Da qui nasce l’idea di provare a mettere in gioco una strategia molto chiara che sia in grado di rendere la rosa a disposizione di Thiago Motta tra le migliori in assoluto. Sia per profondità, sia per quel che concerne la qualità. La volontà della società in tal senso è chiarissima: basti pensare a quanto è stato fatto da Giuntoli in estate. Grandissime operazioni che hanno rivoluzionato completamente la squadra. E che hanno reso il club bianconero molto più solido per quel che concerne – appunto – la rosa in tutta la sua interezza. Proprio a questo proposito potremmo parlare di quanto è stato svelato dal noto giornalista Bargiggia, che attraverso i suoi canali social ha svelato quello che potrebbe essere il colpo di gennaio. Il primo sicuro.

Il calciomercato della Juventus partirà dalla difesa

“A gennaio la Juventus prenderà un difensore per sostituire l’infortunato Bremer. Ma non sarà un potenziale titolare e nemmeno un acquisto a titolo definitivo. Probabile un prestito perché i limiti del budget a disposizione sono molto ristretti“. Eccole, le parole di Bargiggia che ha svelato – appunto – che la Juventus potrebbe mettere a segno un colpo molto importante a gennaio, ma non a titolo definitivo. Di sicuro, un colpo in difesa. Ma che – da quanto ci risulta – non sarà l’unico. Nei piani del club bianconero ci sarebbe anche qualcos’altro di molto grosso.

A quanto pare infatti la Juve vorrebbe provare a mettere a segno anche un altro acquisto importante. E stiamo parlando di Jonathan David. Il giocatore del Lille andrà a scadenza di contratto a Giugno e potrà essere preso a zero da chiunque. Nei piani della dirigenza Juventina ci sarebbe l’ipotesi di tentare un assalto a gennaio, proponendo al Lille una somma di denaro minima (10-12 milioni di euro) per fare tutti contenti. Quello che succederà lo staremo a vedere. Di sicuro, però, la Juventus si sta muovendo. E non è finita. In queste ultime ore abbiamo intervistato in esclusiva Maurizio Pistocchi: ecco cosa ci ha detto <<<