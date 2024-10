Calciomercato Juve | Colpo totalmente a sorpresa in attacco!

La Juventus sta lavorando per capire come costruire una rosa importante in vista della prossima stagione e non solo

La Juventus sembra avere le idee chiare su quello che ci sarà da fare in vista del prossimo futuro. I bianconeri stanno lavorando per costruire una rosa che possa essere forte e che allo stesso tempo possa garantire anche un certo numero di anni e di certezze, alla corte di Thiago Motta. No – dunque – a calciatori troppo avanti con l’età. Sì, però, a dei colpi che possano rappresentare una opportunità in special modo se questi si dovessero sposare particolarmente bene con il gioco di un tecnico che non guarda tanto ai nomi, quanto – invece – alla possibilità di fare rendere bene questo o quel nome. Ecco la ragione per cui in queste ore stanno circolando delle voci molto particolari rispetto ad un colpo in attacco che sarebbe assolutamente sorprendente.

Il mercato della Juve potrebbe avere delle grosse sorprese

La Juve avrebbe messo nel mirino Jovic. Il Milan non lo vede all’interno del progetto rossonero e per questo, già nel mese di gennaio, potrebbe arrivare l’addio. Un colpo che sarebbe senza dubbio una sorpresa, considerando che – come detto – non ha potuto mostrare niente di che in questa prima parte di stagione. A Thiago Motta non dispiacerebbe l’idea di allenarlo e per questo motivo da qui al prossimo futuro potrebbero esserci delle sorprese interessanti. A gennaio, i bianconeri, potrebbero tentare l’affondo. Intanto, comunque, è arrivata per i tifosi della Juventus una notizia pessima <<<