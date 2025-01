Balzarini: “Juve, interesse del Chelsea per Fagioli”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul canale Youtube: “Ora si è diffusa la notizia di un possibile interesse del Chelsea per Fagioli, che a questo punto sembra piuttosto al di fuori dei piani di Thiago Motta. Non so se l’esperienza di Niccolò Fagioli alla Juventus sia stata positiva o meno. Inizialmente è stato più presente in squadra, ma ultimamente viene impiegato solo negli ultimi minuti delle partite”.

Sulla Juve

“Pertanto, sembra probabile che la sua avventura in bianconero possa terminare presto. Il Chelsea sarebbe interessato al giocatore. Oggi dovrebbe esserci un incontro tra le parti coinvolte, poiché il club inglese avrebbe proposto sia Colwill che Veiga come possibili contropartite. Tuttavia, è più probabile che arrivi solo quest’ultimo, che può ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che quello di esterno. Entrambi i giocatori hanno 21 anni e fanno parte di una rosa che partecipa regolarmente alle più importanti competizioni internazionale”. Intanto ecco le ultime notizie sul calciomercato della Juve<<<