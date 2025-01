Balzarini: “Ieri la migliore prestazione di Koopmeiners”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri con l'Atalanta.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sul canale Youtube, sintetizzate da Tuttojuve.com, con il tema principale della partita di ieri della Vecchia Signora contro l’Atalanta, match terminato 1-1: “Venendo ai singoli secondo me, aldilà di una prestazione globale di squadra, forse una delle migliori viste quest’anno, e parlando di singoli devo dire che è stata, perlomeno per un’ora, una delle migliori prestazioni di Koopmeiners che ha tramutato, diciamo la pressione di questa partita, in stimolo e si è visto. Ha lottato come un matto, come un leone. Ha giocato da centravanti, ha giocato da esterno a destra e ha giocato sulla sinistra, ha giocato in mezzo”.

Su Yildiz

“L’idea era quella di non dare punti di riferimento e abbiamo visto Yildiz giocare a destra, sinistra e in mezzo. Nico Gonzalez spostarsi a destra, tornare a sinistra, scambiarsi con Yildiz. Ho visto i giocatori parlare molto tra di loro, per cercare la posizione”.