Mercato Juve, Di Marzio: “Ecco quando si chiuderà Danilo al Napoli”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista esperto di calciomercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Danilo

Il mercato invernale continua e la Juve è tra le squadre più attive tra entrate e uscite. I bianconeri hanno già ufficializzato Alberto Costa e si preparano a fare altrettanto con Kolo Muani. Nel frattempo continua la caccia a un difensore centrale con Kelly del Newcastle come ultima idea di Giuntoli. Il Football Director continua però a lavorare anche per le cessioni e in particolar modo quella di Danilo. Il difensore brasiliano è ormai fuori dal progetto e per questo sarà ceduto.

Mercato Juve, le parole di Di Marzio su Danilo

Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista esperto di calciomercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sul futuro del brasiliano: “Dopo il weekend si chiuderà per l’arrivo di Danilo al Napoli. Il difensore brasiliano, infatti, risolverà il suo contratto con la Juventus e andrà in azzurro. Il numero 6, quindi, ha deciso di preferire la squadra di Antonio Conte ai club brasiliani che lo avevano corteggiato negli ultimi giorni. La chiusura, quindi è attesa dopo il weekend dopo che ci sarà lo scontro diretto proprio tra il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Thiago Motta. In questa stagione Danilo ha trovato poco spazio con la Juventus. In campionato, infatti, il difensore brasiliano è sceso in campo per 12 volte e in Champions League solamente 4. Nessuna presenza, invece, in Coppa Italia”.

Nel frattempo i bianconeri si muovono anche sul mercato: 4 colpi dalla Lazio, annuncio da urlo <<<